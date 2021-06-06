Хакеры из Anonymous записали обращение к Илону Маску из-за его твитов о биткоине: Жди нас

Сообщество хакеров Anonymous распространило видеообращение, адресованное основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску из-за его твитов о биткоине, которые, вероятно, приводят к колебанию курса этой криптовалюты.

Ролик продолжительностью почти четыре минуты обнародовали накануне на YouTube-канале, вероятно связанному с движением.

В записи человек в маске Гая Фокса, который говорит измененным голосом, заявил, что Маск своими публикациями будто бы пренебрегает инвестициями других.

«Твои твиты на этой неделе показывают явное пренебрежение к среднестатистическому человеку рабочего класса [...] Ты думаешь, что ты — самый умный человек в комнате, но теперь ты встретил достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Жди нас», — заявили в обращении, не уточнив, что под этими словами они имеют в виду.

Обращение появилось на следующий день после того, как Маск сделал твит со словом «биткоин», добавив к записи емодзи в виде разбитого сердца. После публикации произошел обвал курса этой криптовалюты на $3 тысячи — до $36,5 тысячи.

Обращение Anonymous Маск пока прямо не прокомментировал. Однако 6 июня в его Twitter появилось сообщение со словами: «Не убивайте то, что ненавидите, сохраните то, что любите».