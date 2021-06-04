Цена биткоина упала на почти $3 тысячи. Опять (возможно) виновен Маск и его мемы

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вероятно в очередной раз обвалил стоимость криптовалюты постом в Twitter. Утром 4 июня цена биткоина упала на почти $3 тысячи до $36,5 тыс.

Резкое снижение котировок последовало сразу же за публикацией Маском мема. Он выложил картинку про пару и песни группы Linkin Park с хештегом Bitcoin и эмодзи разбитого сердца. В этот момент криптовалюта в цене стремилась к $40 тыс, но после мема начался обвал.

Интересно, что Маск спустя час опубликовал еще один мем, который является прямой отсылкой к падению цены криптовалюты.

По состоянию на 14:00 по Киеву, биткоин стоит $36,7 тыс.