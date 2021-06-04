Цена биткоина упала на почти $3 тысячи. Опять (возможно) виновен Маск и его мемы

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вероятно в очередной раз обвалил стоимость криптовалюты постом в Twitter. Утром 4 июня цена биткоина упала на почти $3 тысячи до $36,5 тыс.
Резкое снижение котировок последовало сразу же за публикацией Маском мема. Он выложил картинку про пару и песни группы Linkin Park с хештегом Bitcoin и эмодзи разбитого сердца. В этот момент криптовалюта в цене стремилась к $40 тыс, но после мема начался обвал.
Интересно, что Маск спустя час опубликовал еще один мем, который является прямой отсылкой к падению цены криптовалюты.
По состоянию на 14:00 по Киеву, биткоин стоит $36,7 тыс.
- В феврале Tesla вложила $1,5 миллиарда в биткоины. Илон Маск эти вложения не оценил, но в конце марта объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины, подняв курс криптовалюты. 13 мая Маск сообщил, что Tesla остановила прием биткоина в качестве оплаты из-за влияния на экологию. Криптовалюта потеряла в цене 15%. Уже 17 мая Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом о Tesla.
- Сам Илон Маск активно продвигает шуточную криптовалюту Dogecoin. Он несколько раз поднимал ее стоимость, но обвалил после появления в шоу Saturday Night Live в качестве ведущего и участника скетчей. Он признал ее «лохотроном». Маск после шоу потерял $20 миллиардов.