У «Слузі народу» відреагували на критику проєкту Зеленського окремими політиками: Підіграють олігархам

У президентській фракції «Слуга народу» вважають, що реакція окремих політиків і представників великого бізнесу на законопроєкт про деолігархізацію говорить про те, що для багатьох із них він є «незручним».

Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі Інтерфакс-Україна.

«Ми всі побачили першу реакцію — впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи — мало не основа демократії в країні. Але хто, як не олігархи, підтримували Януковича свого часу? Влада Януковича була найвищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Всі бачили, чим це закінчилося», — сказав Арахамія.