В «Слуге народа» отреагировали на критику проекта Зеленского отдельными политиками: Подыгрывают олигархам

В президентской фракции «Слуга народа» считают, что реакция отдельных политиков и представителей крупного бизнеса на законопроект о деолигархизации говорит о том, что для многих из них он является «неудобным».

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Интерфакс-Украина.

«Мы все увидели первую реакцию — влиятельные политические деятели начали неистово дискредитировать попытки президента лишить Украину олигархического влияния. Некоторые договорились уже до того, что олигархи — почти основа демократии в стране. Но кто, как не олигархи, поддерживали Януковича в свое время? Власть Януковича была наивысшим выражением олигархической модели в украинской политике. Все видели, чем это закончилось», — сказал Арахамия.