Індія замовила 300 млн доз несертифікованої вакцини від коронавірусу, щоб пришвидшити щеплення населення

Уряд Індії на тлі другої хвилі пандемії коронавірусу у країні замовив 300 мільйонів доз вітчизняної вакцини від компанії Biological E, яка тільки проходить випробування.
Про це повідомляє BBC.
Вакцина індійської компанії проходить третій етап випробувань. Але в уряді підкреслюють, що під час перших двох препарат показав «багатонадійні результати». Сума контракту становить $206 мільйонів.
Це перший випадок, коли Індія замовляє вакцину, яка не пройшла сертифікацію навіть за прискореною процедурою. Таке рішення пояснюють тим, що влада хоче прискорити кампанію вакцинації.
Досі в країні зробили трохи більше 220 млн щеплень — менше ніж 15% з 1,4 млрд жителів країни отримали хоча б одну дозу вакцини.
Тепер в Індії щеплення роблять трьома вакцинами — Covishield виробництва Індійського інституту сироватки, Covaxin індійської компанії Bharat Biotech і російським «Супутником V».
- Індія на другому місці у світі за кількістю інфікованих COVID-19. Різке зростання захворюваності в країні почали фіксувати на початку квітня, а 1 травня коронавірус за добу виявили у майже 402 тисяч осіб, що стало рекордом з початку пандемії. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Окрім цього, в Індії фіксують спалах рідкісного «чорного грибка», який виявляють у пацієнтів з коронавірусом.
- Україна 30 травня надіслала гуманітарну допомогу Індії для протидії наслідкам пандемії коронавірусу.