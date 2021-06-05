Индия заказала 300 млн доз несертифицированной вакцины от коронавируса, чтобы ускорить вакцинацию населения

Правительство Индии на фоне второй волны пандемии коронавируса в стране заказало 300 миллионов доз отечественной вакцины от компании Biological E, которая только проходит испытания.
Об этом сообщает BBC.
Вакцина индийской компании проходит третий этап испытаний. Но в правительстве подчеркивают, что во время первых двух препарат показал «многообещающие результаты». Сумма контракта составила $206 миллионов.
Это первый случай, когда Индия заказывает вакцину, которая не прошла сертификацию даже по ускоренной процедуре. Такое решение объясняют тем, что власть хочет ускорить кампанию вакцинации.
До сих пор в стране сделали чуть более 220 млн прививок — менее 15% из 1,4 млрд жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины.
Сейчас в Индии прививки делают тремя вакцинами — Covishield производства Индийского института сыворотки, Covaxin индийской компании Bharat Biotech и российским «Спутником V».
- Индия на втором месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. Резкий рост заболеваемости в стране начали фиксировать в начале апреля, а 1 мая коронавирус за сутки выявили у почти 402 тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Кроме этого, в Индии фиксируют вспышку редкого «черного грибка», который выявляют у пациентов с коронавирусом.
- Украина 30 мая направила гуманитарную помощь Индии для противодействия последствиям пандемии коронавируса.