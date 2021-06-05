Индия заказала 300 млн доз несертифицированной вакцины от коронавируса, чтобы ускорить вакцинацию населения

Правительство Индии на фоне второй волны пандемии коронавируса в стране заказало 300 миллионов доз отечественной вакцины от компании Biological E, которая только проходит испытания.

Об этом сообщает BBC.

Вакцина индийской компании проходит третий этап испытаний. Но в правительстве подчеркивают, что во время первых двух препарат показал «многообещающие результаты». Сумма контракта составила $206 миллионов.

Это первый случай, когда Индия заказывает вакцину, которая не прошла сертификацию даже по ускоренной процедуре. Такое решение объясняют тем, что власть хочет ускорить кампанию вакцинации.

До сих пор в стране сделали чуть более 220 млн прививок — менее 15% из 1,4 млрд жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины.

Сейчас в Индии прививки делают тремя вакцинами — Covishield производства Индийского института сыворотки, Covaxin индийской компании Bharat Biotech и российским «Спутником V».