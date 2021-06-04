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Кулеба: Лукашенку «буде боляче», якщо бойовикам «ЛНР» дозволять допитати Протасевича

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Кулеба: Лукашенку «буде боляче», якщо бойовикам «ЛНР» дозволять допитати Протасевича

Роман Протасевич

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про наслідки для білоруської влади, якщо вона дозволить бойовикам «ЛНР» допитати затриманого ексголовного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли мова йде про Білорусь, з якою у нас багато зв’язків. Зокрема, і економічних», — сказав міністр.

Кулеба додав, що Україна «не прощає неповаги» до своєї територіальної цілісності, підкресливши, що офіційний Київ при цьому не хоче політичної або торгової війни з Білоруссю.

«Це близька нам країна, ми турбуємося про білоруський народ. Але Лукашенко не залишає нам вибору, штовхаючи нас постійно до того, щоб ми реагували на його дії», — резюмував міністр.

  • 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
  • 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.
  • 27 травня у «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій». У відповідь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб представники «ЛНР» допитали Протасевича.