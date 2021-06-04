Кулеба: Лукашенко «будет больно», если боевикам «ЛНР» позволят допросить Протасевича

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о последствиях для беларусских властей, если они позволят боевикам «ЛНР» допросить задержанного экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических», — сказал министр.
Кулеба отметил, что Украина «не прощает неуважения» к своей территориальной целостности, подчеркнув, что официальный Киев при этом не хочет политической или торговой войны с Беларусью.
«Это близкая нам страна, мы заботимся о белорусском народе. Но Лукашенко не оставляет нам выбора, толкая нас постоянно к тому, чтобы мы реагировали на его действия», — резюмировал министр.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 26 мая Комитет государственной безопасности Беларуси официально обвинил Протасевича в том, что он воевал на Донбассе в украинском полку «Азов». На это сразу отреагировал основатель полка «Азов» и его первый командир Андрей Билецкий. Он подтвердил, что Протасевич был на Донбассе вместе с его полком, но работал там как журналист.
- 27 мая в «ЛНР» возбудили дело касательно Протасевича, а 1 июня боевики обратились к Лукашенко с просьбой передать оппозиционера для «следственных действий». В ответ самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против, чтобы представители «ЛНР» допросили Протасевича.