Путін підписав «закон проти ФБК» Навального. Соратникам опозиціонера можуть заборонити брати участь у виборах

Президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти «Фонду боротьби з корупцією» увʼязненого опозиціонера Олексія Навального. Закон забороняє брати участь у виборах людям, «причетним до діяльності екстремістської або терористичної організації».

Цей законопроєкт зʼявився незабаром після того, як прокуратура заявила про вимогу визнати ФБК «екстремістською організацією», повідомляє Meduza.

Відповідно до закону, у виборах будь-якого рівня у Росії не зможуть брати участь засновники та керівники (включаючи глав структурних і регіональних підрозділів і їх заступників), які працювали в організації протягом трьох років до визнання її судом екстремістською або терористичною. Ця заборона діятиме пʼять років.

Також, відповідно до закону, протягом трьох років з дня рішення суду про ліквідацію або заборону діяльності екстремістської або терористичної організації не зможуть обиратися особи, які працювали в таких організаціях на рядових посадах.