Путин подписал «закон против ФБК» Навального. Соратникам оппозиционера могут запретить участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон против «Фонда борьбы с коррупцией» заключенного оппозиционера Алексея Навального. Закон запрещает участвовать в выборах людям, «причастным к деятельности экстремистской или террористической организации».
Этот законопроект появился вскоре после того, как прокуратура заявила о требование признать ФБК «экстремистской организацией», сообщает Meduza.
Согласно закону, в выборах любого уровня в России не смогут участвовать основатели и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их заместителей), которые работали в организации в течение трех лет до признания его судом экстремистской или террористической. Этот запрет будет действовать пять лет.
Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут избираться лица, которые работали в таких организациях на рядовых должностях.
Сначала в документе речь шла лишь о запрете участвовать в выборах в Госдуму, но ко второму чтению внесли поправки, которые вводят запрет относительно выборов всех уровней.
С вступлением этого закона в силу тысячи соратников и спонсоров ФБК, а также работников штабов Навального могут потерять право принимать участие в выборах, если эти организации признают «экстремистскими».
- В конце апреля Федеральная служба по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) включила штабы Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. После этого соратник Навального Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов. Он пояснил, что работа штабов «в нынешнем виде невозможна».