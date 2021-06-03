У Ахметова заявили, що той буде здивований, якщо його визнають олігархом. Називає себе «найбільшим інвестором»

У олігарха Ріната Ахметова заявили, що той себе таким не вважає, і буде здивований, якщо потрапить до реєстру олігархів. Він називає себе «найбільшим українським інвестором».

Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявила його речниця Анна Терехова.

«Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Рінат Ахметов — найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків», — пояснила вона.

Терехова розповіла, що на підприємствах SCM працює майже 200 тисяч людей, а корпорація сплатила до держбюджету 60 мільярдів гривень податків.

Що стосується ЗМІ, то в Ахметова підкреслили, що ті були придбані прозоро і в законний спосіб.

«Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою. Ми впевнені, саме незалежні ЗМІ є гарантами свободи слова в країні. Рінат Леонідович і під час ведення бізнесу, і в приватному житті завжди чітко дотримується вимог законодавства. Водночас, ми вважаємо, що в демократичній країні, якою є Україна, політика має бути прозорою, незалежно від того чи іншого закону», — зазначила Терехова.