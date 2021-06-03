У Ахметова заявили, что он будет удивлен, если его признают олигархом. Называет себя «крупнейшим инвестором»

У олигарха Рината Ахметова заявили, что он себя таковым не считает, и будет удивлен, если попадет в реестр олигархов. Он называет себя «крупнейшим украинским инвестором».

Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявила его пресс-секретарь Анна Терехова.

«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его таким признали. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», — пояснила она.

Терехова рассказала, что на предприятиях SCM работает почти 200 тысяч человек, а корпорация заплатила в госбюджет 60 млрд гривен налогов.

Что касается СМИ, то у Ахметова подчеркнули, что те были приобретены прозрачно и законно.

«Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, что именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и при ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время, мы считаем, что в демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимо от того или иного закона», — отметила Терехова.