Разумков про законопроєкт Зеленського: Реєстр олігархів має складати не РНБО — потрібен спеціальний орган

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, і наголошує на необхідності створити спеціальний орган, який складатиме реєстр олігархів.
Про це він заявив на брифінгу, коментуючи законопроєкт про олігархів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«З урахуванням того, які функції передбачаються для Ради національної безпеки і оборони (РНБО), це саме дорадчий, консультативний, координаційний орган — йому не властива функція відносити тих чи інших громадян до тих чи інших категорій. Тому я думаю, що варто було б створити окремий орган, який займався би такими питаннями. Можливо, за аналогією з тими комісіями, які опікуються підбором до Національного антикорупційного бюро, САП, можливо, із залученням іноземних експертів», — сказав Разумков.
За його словами, згідно із запропонованими в законопроєкті положеннями, у РНБО виникає конфлікт інтересів, тому що і голова Верховної Ради, і президент та інші високопосадовці входять до її складу.
«Якщо ми говоримо гіпотетично, що є якийсь голова Ради, який якось повʼязаний з олігархами, або будь-яка інша посадова особа, премʼєр-міністр, міністр, то навряд чи він підтримуватиме ідею включення такої особи до вищезазначеного списку [реєстру олігархів], і це буде відкритим конфліктом інтересів під час ухвалення того чи іншого рішення», — наголосив Разумков.
У «Слузі народу» розраховують, що законопроєкт у першому читанні ухвалять до парламентських канікул. «З огляду на те, що цей проєкт невідкладний, він автоматично вноситься до порядку денного сесії, і в принципі за термінами ми встигаємо до середини липня, доки триває ця сесія», — сказала заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
Водночас вона прогнозує, що розгляд буде непростим, і додала, що цей документ — лише перший крок. «Після нього або паралельно мають бути внесені зміни до антимонопольного законодавства, до закону про політичні партії, до антикорупційного законодавства, щоб ці блоки, які прописані в межах цього проєкту, потім працювали в різних частинах законодавства», — зазначила нардеп.
Що передбачає законопроєкт президента?
Президент Володимир Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроєкт про деолігархізацію. На сайті парламенту 3 червня оприлюднили текст проєкту.
Визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Щоб людину визнали олігархом, вона повинна відповідати трьом із чотирьох критеріїв: брати участь у політичному житті; мати значний вплив на ЗМІ; бути кінцевим бенефіціарним власником монополії; вартість її активів має перевищувати $80 мільйонів.
РНБО вноситиме олігархів у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Виключатиме з цього реєстру теж РНБО.
Офіційні особи у випадку розмови чи зустрічі з олігархом або його представником будуть зобовʼязані подати декларацію про контакти.
Закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років.
- Нагадаємо, після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що цей законопроєкт базуватиметься на антитрастовому законі Сполучених Штатів.