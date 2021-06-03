У Великій Британії вакцинували від коронавірусу половину дорослого населення

Про це у своєму Twitter повідомив відповідальний за вакцинацію в країні Надхім Захаві.

У Великій Британії повністю вакцинували від коронавірусу половину дорослого населення — вони отримали дві дози.

«Ще одна важлива віха сьогодні. 50% всіх дорослих у Великобританії отримали захист у вигляді двох доз. Спасибі геніальній команді. Ми продовжуємо», — написав він.

Окрім цього, ще близько 25% населення отримали лише одну дози вакцини.