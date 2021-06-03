У Великій Британії вакцинували від коронавірусу половину дорослого населення

У Великій Британії повністю вакцинували від коронавірусу половину дорослого населення — вони отримали дві дози.
Про це у своєму Twitter повідомив відповідальний за вакцинацію в країні Надхім Захаві.
«Ще одна важлива віха сьогодні. 50% всіх дорослих у Великобританії отримали захист у вигляді двох доз. Спасибі геніальній команді. Ми продовжуємо», — написав він.
Окрім цього, ще близько 25% населення отримали лише одну дози вакцини.
- Велика Британія першою у світі почала вакцинацію від коронавірусу. Уряд закупив 40 мільйонів доз у Pfizer. Також там вакцинують препаратами від AstraZeneca.
- Із 12 квітня Британія послабила основні карантинні обмеження і перейшла до другого етапу помʼякшення заходів. Відкрились усі другорядні магазини, перукарні та зоопарки. Готелі та пансіонати у країні залишаються закритими, однак дозволили роботу кемпінгів. Пабам і ресторанам теж дозволили працювати.