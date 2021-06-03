В Великобритании вакцинировали от коронавируса половину взрослого населения

Об этом в своем Twitter сообщил ответственный за вакцинацию в стране Надхим Захави.

В Великобритании полностью вакцинировали от коронавируса половину взрослого населения — они получили две дозы.

«Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем», — написал он.

Кроме этого, еще около 25% населения получили только одну дозы вакцины.