У Великій Британії вперше не зафіксували жодного смертельного випадку від коронавірусу за добу

У Великій Британії вперше від початку пандемії коронавірусу протягом доби не виявили жодного смертельного випадку серед заражених.

Про це повідомив британський міністр охорони здоровʼя Метт Хенкок.

«Уся країна буде така рада, що вчора не зареєстрували жодного випадку смерті від коронавірусу. Вакцини явно працюють — захищають вас, оточення і ваших близьких», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас глава МОЗ Британії нагадав, що країна ще не перемогла вірус, і закликав пам’ятати про протиепідемічні заходи і вакцинацію, оскільки число випадків продовжує зростати.

Зауважимо, за минулу добу у Британії зареєстрували 3 165 нових випадків COVID-19, ще тиждень тому цей показник становив близько 2,5 тисячі.

Наразі у Великій Британії 25,7 мільйона громадян повністю пройшли вакцинацію, майже 39,5 мільйона осіб отримали лише першу дозу.