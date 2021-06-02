Прогноз погоди на 3 червня: до +21 °С, схід та південь накриють грози

У четвер, 3 червня, у південних, східних та центральних областях України очікується нестійка, волога погода, можливі грози.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними синоптиків, на решті території, а також у Вінницькій області, мінлива хмарність, опадів не передбачається.
До того ж в Укргідрометцентрі прогнозують зростання температурних показників — вже найближчими днями в Україні потеплішає.
Синоптики прогнозують вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С; у Карпатах вночі +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С. Вітер північно-східний, 7—12 м/с, подекуди пориви 15—20 м/с (окрім західних областей).
У Києві та в Київській області буде мінлива хмарність, вітер північно-східний, 7—12 м/с, вночі подекуди пориви 15—18 м/с. Температура вночі +7...+12 °С, вдень +16...+21 °С. Істотних опадів не очікують.
Окремо в Укргідрометцентрі попередили про значні дощі в ніч проти 3 червня у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.
- В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.
- Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у вихідні 5—6 червня температура повітря в Україні підвищиться до понад +20 °С, а до вік-енду буде дощова та прохолодна погода.