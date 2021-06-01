Погода 2 червня: синоптики прогнозують дощі та град

У середу, 2 червня, в переважній частині областей України очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У південних, східних та центральних областях очікується мінлива хмарність та помірні дощі з грозами. В Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях синоптики прогнозують значні дощі, вдень в окремих районах — град.

На решті території країни очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 7—12 м/с, місцями пориви вітру та шквали 15—20 м/с. Температура вночі +9...+14 °C, у західних та північних областях +6...+11 °C; вдень +14...+19 °C.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у вихідні 5—6 червня температура повітря в Україні підвищиться до понад +20 °С, а до вік-енду буде дощова та прохолодна погода.