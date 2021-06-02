Прогноз погоды на 3 июня: до +21 °С, восток и юг накроют грозы

В четверг, 3 июня, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается неустойчивая, влажная погода, возможны грозы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, на остальной территории, а также в Винницкой области, переменная облачность, осадков не предвидится.
К тому же в Укргидрометцентре прогнозируют рост температурных показателей — уже в ближайшие дни в Украине потеплеет.
Синоптики прогнозируют ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С; в Карпатах ночью +1...+6 °С, днем +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с, местами порывы 15—20 м/с (кроме западных областей).
В Киеве и Киевской области переменная облачность, ветер северо-восточный, 7—12 м/с, ночью местами порывы 15—18 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С. Существенных осадков не ожидают.
Отдельно в Укргидрометцентре предупредили про значительные дожди в ночь на 3 июня в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.
- Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в выходные 5—6 июня температура воздуха в Украине будет выше +20 °С, а до уик-энда будет дождливая и прохладная погода.