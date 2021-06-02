МЗС України обіцяє моментальні санкції Білорусі за польоти до Криму. Лукашенко хоче відкрити авіарейси

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Білорусь чекають санкції, якщо хоча б один білоруський авіарейс сяде в окупованому Криму.

Про це заявила перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

«Якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками», ㅡ сказала вона, додавши, що припинення авіасполучення з Білоруссю викликано виключно діями Олександра Лукашенка та його підлеглих.