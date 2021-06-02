МИД Украины обещает моментальные санкции Беларуси за полеты в Крым. Лукашенко хочет открыть авиарейсы

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Беларусь ждут санкции, если хотя бы один беларусский авиарейс сядет в оккупированном Крыму.

Об этом заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, передает Укринформ.

«Если хоть один самолет беларусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», ㅡ сказала она, добавив, что прекращение авиасообщения с Беларусью вызвано исключительно действиями Александра Лукашенко и его подчиненных.