Білорусь заявила, що не рекомендує міжнародним рейсам літати над Україною і звернеться в ICAO

Білорусь обурена рішенням України припинити авіасполучення з нею і збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Водночас Мінськ заявив, що не рекомендує міжнародним рейсам літати над Україною.
Про це йдеться в заяві Департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі.
«Ухвалене Україною в односторонньому порядку рішення […] порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і угоди між урядом Білорусі та урядом України про повітряне сполучення 1995 року, які забороняють дискримінацію іноземних повітряних суден за національною ознакою», — заявили у відомстві.
Там вважають, що заборона на польоти є «порушенням Україною міжнародно-правових зобовʼязань». «Білорусь має намір звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав», — додали в Мінтрансі.
Крім того, у заяві наголосили, що білоруська авіаційна влада «не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України». «Виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки», — заявили у відомстві.
Також там дорікнули Україні та іншим країнам за «мовчання» щодо ситуації з рейсом авіакомпанії Ryanair, який цього тижня був змушений зробити посадку в Берліні через повідомлення про бомбу.
- Нагадаємо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія.
- 25 травня в «Белавіа» заявили, що будуть змушені скоротити частину співробітників у звʼязку із забороною на польоти.