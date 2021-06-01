«Суд у смартфоні». Рада остаточно схвалила закон Зеленського про електронний документообіг у кримінальному процесі

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт авторства президента Володимира Зеленського, який вводить електронний документообіг у кримінальному процесі (№ 5246). Проєкт закону також називають «судом у смартфоні».
За проголосували 276 депутатів.
До другого читання документа надійшло 34 поправки від нардепів, але профільний комітет парламенту вирішив усі їх відхилити — проєкт залишився в редакції першого читання, повідомляє РБК-Україна.
Що передбачає законопроєкт?
Документ пропонує зрівняти правовий статус паперових і електронних документів у кримінальному процесі, щоб зменшити бюрократизацію. У законі прописано створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечить створення, збір, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів у кримінальних процесах.
Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження — це має значно полегшити взаємодію суду, сторони обвинувачення і сторони захисту.
Закон у разі підписання набуде чинності наступного дня після його опублікування, однак у дію його введуть через шість місяців з дня його опублікування.
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