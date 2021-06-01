«Суд в смартфоне». Рада окончательно приняла закон Зеленского об электронном документообороте в уголовном процессе

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект авторства президента Владимира Зеленского, который вводит электронный документооборот в уголовном процессе (№ 5246). Проект закона также называют «судом в смартфоне».
За проголосовали 276 депутатов.
Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, но профильный комитет парламента решил все их отклонить — проект остался в редакции первого чтения, сообщает РБК-Украина.
Что предусматривает законопроект?
Документ предлагает уравнять правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе, чтобы уменьшить бюрократизацию. В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов в уголовных процессах.
Системой смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства — это должно значительно облегчить взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.
Закон в случае подписания вступит в силу со следующего дня после его опубликования, но в действие его введут по истечении шести месяцев со дня опубликования.
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