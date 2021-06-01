Франція і Німеччина підписали спільну декларацію: заявили про важливість виконання Мінських домовленостей і звинуватили Росію в порушеннях

Франція і Німеччина заявили про важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту для врегулювання ситуації на Донбасі, а також розкритикували Росію за порушення домовленостей.

Про це йдеться у спільній німецько-французькій декларації, опублікованій після зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона 31 травня.

«У світлі недавньої напруженості ми підкреслюємо важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту в грудні 2019 роки для життєздатного врегулювання конфлікту на сході України, ми віддані справі досягнення цієї мети в нормандському форматі», — наголошується у документі.