Франція і Німеччина підписали спільну декларацію: заявили про важливість виконання Мінських домовленостей і звинуватили Росію в порушеннях

Франція і Німеччина заявили про важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту для врегулювання ситуації на Донбасі, а також розкритикували Росію за порушення домовленостей.
Про це йдеться у спільній німецько-французькій декларації, опублікованій після зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона 31 травня.
«У світлі недавньої напруженості ми підкреслюємо важливість виконання Мінських угод і висновків Паризького саміту в грудні 2019 роки для життєздатного врегулювання конфлікту на сході України, ми віддані справі досягнення цієї мети в нормандському форматі», — наголошується у документі.
До того ж сторони запевнили, що віддають належне різним діям ОБСЄ на місцях.
Водночас Франція та Німеччина констатували «невирішені проблеми щодо Росії», включаючи дестабілізаційну поведінку і неодноразові порушення міжнародного права. Вони запевнили, що все це позначається на відносинах країн і вимагає рішучого рішення.
«Однак ми підтверджуємо нашу прихильність продовженню діалогу з Росією на основі загальних принципів ЄС і вибіркової участі в галузях, що становлять спільний інтерес», — зазначається в декларації.
Окремо Франція та Німеччина прокоментували примусову посадку літака Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.
«Ми рішуче засуджуємо перенаправлення білоруським режимом рейсу Ryanair до Мінська 23 травня 2021 року і вимагаємо негайного звільнення Романа Протасевича і Софії Сапеги. Ми вітаємо швидку і рішучу відповідь Ради Європи. З огляду на політичну ситуацію в Білорусі, ми знову закликаємо до дострокових президентських виборів, звільнення всіх політичних вʼязнів і припинення насильства проти білоруського народу», — йдеться у документі.
- Європейський Союз впевнений, що Росія почала поступове поглинання частини непідконтрольних Україні територій Донбасу. Зазначається, що Європейська зовнішньополітична служба готує доповідь з цього питання. У документі також представлені варіанти дій, які Євросоюз може здійснити «для підвищення стійкості України до російської агресії» та посилення підтримки в боротьбі з гібридними загрозами, включно з протидією кіберзагрозам і дезінформації.
- У середині травня Офіс президента України ініціював зустріч політичних радників «нормандської четвірки» через те, що бойовики на Донбасі щоденно обстрілюють ЗСУ, вбивають українських військових та все частіше застосовують важку артилерію.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.