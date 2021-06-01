Франция и Германия подписали совместную декларацию: заявили о важности выполнения Минских договоренностей и обвинили Россию в нарушениях

Франция и Германия заявили о важности выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита для урегулирования ситуации на Донбассе, а также раскритиковали Россию за нарушения договоренностей.
Об этом говорится в совместной немецко-французской декларации, опубликованной после встречи Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона 31 мая.
«В свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы преданы делу достижения этой цели в нормандском формате», — отмечается в документе.
К тому же стороны заверили, что отдают должное различным действиям ОБСЕ на местах.
В то же время Франция и Германия констатировали «нерешенные проблемы в отношении России», включая дестабилизационное поведение и неоднократные нарушения международного права. Они заверили, что все это сказывается на отношениях стран и требует решительного решения.
«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес», — отмечается в декларации.
Отдельно Франция и Германия прокомментировали принудительную посадку самолета Raynair в Минске для задержания оппозиционера Романа Протасевича.
«Мы решительно осуждаем перенаправление беларусским режимом рейса Ryanair в Минск 23 мая 2021 года и требуем немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Мы приветствуем быстрый и решительный ответ Совета Европы. Учитывая политическую ситуацию в Беларуси, мы вновь призываем к досрочным президентским выборам, освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия против беларусского народа», — говорится в документе.
- Европейский Союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украины территорий Донбасса. Отмечается, что Европейская внешнеполитическая служба готовит доклад по этому вопросу. В документе также представлены варианты действий, которые Евросоюз может осуществить «для повышения Украины к российской агрессии» и усилению поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозами и дезинформации.
- В середине мая Офис президента Украины инициировал встречу политических советников «нормандской четверки» из-за того, что боевики в Донбассе ежедневно обстреливают ВСУ, убивают украинских военных и все чаще применяют тяжелую артиллерию.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.