Франция и Германия подписали совместную декларацию: заявили о важности выполнения Минских договоренностей и обвинили Россию в нарушениях

Франция и Германия заявили о важности выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита для урегулирования ситуации на Донбассе, а также раскритиковали Россию за нарушения договоренностей.

Об этом говорится в совместной немецко-французской декларации, опубликованной после встречи Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона 31 мая.

«В свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения Минских соглашений и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы преданы делу достижения этой цели в нормандском формате», — отмечается в документе.