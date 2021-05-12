Bloomberg: Евросоюз считает, что Россия «де-факто поглощает» оккупированные территории Донбасса

Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам.

В этом документе, по данным агентства, «ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».

Отмечается, что Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу. В документе также представлены варианты, которые Евросоюз может предпринять «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии», в том числе усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации.

Речь идет также о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, «особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса».

Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса; рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции ЕС против России будут зависеть от «степени серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Издание также ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа 11 мая высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения.