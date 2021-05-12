Денисова: Россия ускорила выдачу своих паспортов в Крыму и на Донбассе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия ускорила выдачу своих паспортов в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

Во время встречи с послом Дании Оле Эгбергом Миккельсеном омбудсмен сообщила, что оккупационная власть Крыма принуждает учителей, других работников школ и членов их семей к обязательной регистрации на «тренировочное всероссийское онлайн-голосование на выборах в Госдуму России».

«Педагогов обязывают подтверждать факты регистрации скриншотами. В случае невыполнения этой процедуры оккупационная власть угрожает им увольнением. Убеждена, это делают для дальнейшей реализации субъектности Крыма в составе РФ», — заявила Денисова.

По ее словам, такая же ситуация и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. «Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан — это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу — если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь», — пояснила омбудсмен.