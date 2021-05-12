Денісова: Росія прискорила видачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні на її сторінці у Facebook.
Під час зустрічі з послом Данії Оле Егбергом Міккельсеном омбудсмен повідомила, що окупаційна влада Криму змушує вчителів, інших працівників шкіл і членів їхніх родин до обов’язкової реєстрації на «тренувальне всеросійське онлайн-голосування на виборах до Держдуми Росії».
«Освітян зобов’язують підтверджувати факти реєстрації скриншотами. У разі невиконання цієї процедури окупаційна влада погрожує їм звільненням. Переконана, це здійснюється з метою подальшої реалізації суб’єктності Криму у складі РФ», — заявила Денісова.
За її словами, така ж ситуація і на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. «Наразі паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян — це посадовці органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом — якщо ти не отримуєш паспорт, ти не працюєш», — пояснила омбудсмен.
- У Кабміні раніше повідомили, що Росія видала понад 400 тисяч своїх паспортів на окупованому Донбасі, а також понад 2,5 мільйона в окупованому Криму.
- Уже в кінці квітня в Держдумі РФ заявили, що Росія хоче до кінця 2021 року вдвічі — до мільйона осіб — збільшити кількість жителів Донбасу, які мають її паспорти.