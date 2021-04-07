Міністр Резніков: РФ видала на Донбасі 400 тисяч своїх паспортів і завезла до окупованого Криму пів мільйона росіян

Росія видала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області майже 400 тисяч своїх паспортів, а до анексованого Криму завезла щонайменше пів мільйона своїх громадян.

Про це міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів в інтервʼю Texty.

«Майже 400 тисяч [паспортів] у двох областях ОРДЛО. У Донецькій області трошки більше, у Луганській — дещо менше. У цілому — до 400 тисяч російських паспортів. До речі, це якраз свідчить, що росіяни зараз не мають якогось щирого наміру домовлятися з Україною на нормальних людських і міждержавних засадах», — зазначив Резніков.

За його словами, ці паспорти на окупованих територіях — це формальний привід «захистити» нібито російське населення.