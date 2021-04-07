Министр Резников: РФ выдала на Донбассе 400 тысяч своих паспортов и завезла в оккупированный Крым полмиллиона россиян

Россия выдала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей почти 400 тысяч своих паспортов, а в аннексированный Крым завезла по меньшей мере полмиллиона своих граждан.
Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью Texty.
«Почти 400 000 [паспортов] в двух областях ОРДЛО. В Донецкой области чуть больше, в Луганской — несколько меньше. В целом — до 400 тысяч российских паспортов. Кстати, это как раз свидетельствует, что россияне сейчас не имеют какого-то искреннего намерения договариваться с Украиной на нормальных человеческих и межгосударственных началах», — отметил Резников.
По его словам, эти паспорта на оккупированных территориях — это формальный повод «защитить» якобы русское население.
Также министр пояснил, что Россия завезла в оккупированный Крым на проживание как минимум полмиллиона россиян — «конечно, незаконно, с нарушением правил пересечения украинской границы». Это сделано с целью размыть этнический состав населения, крымских татар и украинцев. Но русских оттуда можно выдворить, ведь легально въехать в Крым можно только через административную границу, которая находится между Херсонской областью и Крымом. Есть три официальных легальных КПВВ — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».
«Все остальные, кто попал каким-то другим способом — это все нарушители правил и режима въезда на территорию страны. А это, в свою очередь, означает, что они подлежат выдворению. Это абсолютно известная административная процедура в мире, это не украинское изобретение. Эта процедура применяется в каждой цивилизованной стране — выдворение людей, которые незаконно попали на территорию страны. Они будут все выдворены без каких-либо прав на компенсацию или еще что-то», — пояснил Резников.
Ранее министр заявлял, что Россия выдала в оккупированном Крыму более 2,5 млн своих паспортов.
- 1 мая 2019 года Путин подписал указ, согласно которому по упрощенной системе получить гражданство страны-агрессора смогут дополнительные категории украинцев. Ранее, 24 апреля, Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.
- Тогда Кабмин заявил, что Украина не признает эти документы и призывает международное сообщество последовать ее примеру.