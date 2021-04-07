Министр Резников: РФ выдала на Донбассе 400 тысяч своих паспортов и завезла в оккупированный Крым полмиллиона россиян

Россия выдала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей почти 400 тысяч своих паспортов, а в аннексированный Крым завезла по меньшей мере полмиллиона своих граждан.

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью Texty.

«Почти 400 000 [паспортов] в двух областях ОРДЛО. В Донецкой области чуть больше, в Луганской — несколько меньше. В целом — до 400 тысяч российских паспортов. Кстати, это как раз свидетельствует, что россияне сейчас не имеют какого-то искреннего намерения договариваться с Украиной на нормальных человеческих и межгосударственных началах», — отметил Резников.

По его словам, эти паспорта на оккупированных территориях — это формальный повод «защитить» якобы русское население.