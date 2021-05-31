«Альянс готовий захищати союзників». У НАТО відповіли Росії на плани створити нові військові частини біля західних кордонів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий захищати своїх союзників від Росії. Так він відповів на озвучені Міноборони РФ плани створити 20 нових військових частин на кордонах з Україною і країнами Балтії.
Про це він заявив нас онлайн-брифінгу.
«Те, що ми бачимо, — це модель поведінки РФ, у рамках якої Росія останніми роками потужно інвестує в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів [...]. Це одна з причин, чому НАТО останніми роками підвищило готовність своїх сил. Ми демонструємо готовність захищати наших союзників», — заявив генсек.
Столтенберг підкреслив, що в НАТО не готуються до наступу і завжди вживають виключно оборонні заходи.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. РФ тримала біля кордонів близько 150 тисяч військових і важке озброєння, а 22 квітня заявила про відвід військ. При цьому, за даними українських військових, Росія постійно тримає 80 тисяч військових на кордоні з Україною.
- 26 травня Збройні сили провели масштабні тренування з наступу на противника. Під час навчань використовували американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі безпілотники Bayraktar.