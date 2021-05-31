У Міноборони РФ анонсували створення нових 20 військових частин на кордонах з Україною та країнами Балтії

У Міністерстві оборони Росії анонсували створення 20 нових військових частин у Західному військовому окрузі. Він межує з Україною, Білоруссю, країнами Балтії та Фінляндією.
Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу, пише «Коммерсант».
«Дії наших західних колег руйнують систему безпеки у світі та змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 зʼєднань і військових частин», — повідомив він.
За його словами, такі дії синхронізовані з поставками сучасного озброєння та військової техніки в російську армію.
- З кінця березня над Україною нависла загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння.
- 22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі залишилися десантні кораблі, а в таборі біля Воронежу досі стоїть техніка.