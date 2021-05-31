В Минобороны РФ анонсировали создание новых 20 военных частей на границах с Украиной и странами Балтии

В Министерстве обороны России анонсировали создание 20 новых военных частей в Западном военном округе. Он граничит с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Финляндией.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет «Коммерсант».

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас предпринять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сообщил он.

По его словам, такие действия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники в российскую армию.