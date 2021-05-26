ЗСУ провели масштабні військові тренування наступу на противника. Застосували Javelin і дрони Bayraktar

Збройні сили України провели масштабні військові тренування наступу на противника. Під час навчань були застосовані американські протитанкові комплекси Javelin та турецькі безпілотники Bayraktar.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

За легендою військові відпрацьовували наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником. Спочатку були нанесені точкові удари по умовних ворожих цілях. Після цього наступ почався за допомогою танків, їх прикривали протитанкові комплекси Javelin, «Корсар», «Фагот», «Стугна». Згодом залучили артилерію та авіацію.

Для проведення повітряної розвідки та коректування вогню військові використали безпілотник Bayraktar.

«Під час підготовки нинішніх занять був врахований досвід бойового застосування провідних армій світу, висновки з дій підрозділів РФ під час останніх навчань, а також досвід, отриманий Збройними силами України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації», — підкреслили в Генштабі.