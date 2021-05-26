ВСУ провели масштабные военные тренировки наступления на противника. Применили Javelin и дроны Bayraktar

Вооруженные силы Украины провели масштабные военные тренировки наступления на противника. Во время учений использовали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

По легенде военные отрабатывали наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником. Сначала были нанесены точечные удары по условным вражеским целям. После этого наступление началось с помощью танков, их прикрывали противотанковые комплексы Javelin, «Корсар», «Фагот», «Стугна». Впоследствии привлекли артиллерию и авиацию.

Для проведения воздушной разведки и корректировки огня военные использовали беспилотник Bayraktar.

«Во время подготовки нынешних занятий учли опыт боевого применения ведущих армий мира, выводы из действий подразделений РФ на последних учениях, а также опыт, полученный Вооруженными силами Украины во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации», — подчеркнули в Генштабе.