ВСУ провели масштабные военные тренировки наступления на противника. Применили Javelin и дроны Bayraktar

Вооруженные силы Украины провели масштабные военные тренировки наступления на противника. Во время учений использовали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
По легенде военные отрабатывали наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником. Сначала были нанесены точечные удары по условным вражеским целям. После этого наступление началось с помощью танков, их прикрывали противотанковые комплексы Javelin, «Корсар», «Фагот», «Стугна». Впоследствии привлекли артиллерию и авиацию.
Для проведения воздушной разведки и корректировки огня военные использовали беспилотник Bayraktar.
«Во время подготовки нынешних занятий учли опыт боевого применения ведущих армий мира, выводы из действий подразделений РФ на последних учениях, а также опыт, полученный Вооруженными силами Украины во время отражения вооруженной агрессии Российской Федерации», — подчеркнули в Генштабе.
- 26 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина закупит пять турецких ударных беспилотников Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того, Украина в 2021 году может получить свой ударный беспилотник «Сокол-300».
- В мае этого года ВСУ впервые провели испытания имитатора низколетной воздушной цели Flying Target-1, предназначенной для тренировки подразделений противовоздушной обороны.