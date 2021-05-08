Вооруженные силы впервые испытали украинский имитатор для тренировки подразделений ПВО

Вооруженные силы Украины впервые провели испытания имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1 для тренировки подразделений противовоздушной обороны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, испытывали имитатор на Ровенском военном полигоне.

По словам инженера ООО «Беспилотные технологии» Андрея Олишевского, комплекс состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппарата — самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны.

«Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях. Он [имитатор] не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния», — добавил он.

Управляет комплексом оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет цели в автоматическом и ручном режимах работы. Особенностью комплекса является то, что инструктор может изменять эффективную площадь рассеяния самолета-мишени, от которой зависит вероятность обнаружения цели.

Посадка изделия осуществляется парашютным способом, возможно и приземление «по-самолетному» в экстренных ситуациях. Финальный этап подготовки может проводиться в режиме боевой стрельбы.

Подобные комплексы активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинской армии, она позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно.