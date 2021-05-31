«Альянс готов защищать союзников». В НАТО ответили России на планы создать новые военные части у западных границ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов защищать своих союзников от России. Так он ответил на озвученные Минобороны РФ планы создать 20 новых военных частей на границах с Украиной и странами Балтии.
Об этом он заявил на онлайн-брифинге.
«То, что мы видим, — это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестирует в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готова применить военную силу против соседей [...]. Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность своих сил. Мы демонстрируем готовность защищать наших союзников», — заявил генсек.
Столтенберг подчеркнул, что в НАТО готовятся к наступлению и всегда предпринимают только оборонительные меры.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. РФ держала у границ около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение, а 22 апреля заявила об отводе войск. При этом, по данным украинских военных, Россия постоянно держит 80 тысяч военных на границе с Украиной.
- 26 мая Вооруженные силы провели масштабные тренировки по наступлению на противника. Во время учений использовали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar.