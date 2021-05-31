Екснардеп Заліщук стала радницею голови правління «Нафтогазу»

Колишня нардеп Світлана Заліщук стала радницею голови правління «Нафтогазу» з міжнародних питань.
Про це повідомляється на сторінці компанії.
Заліщук опікуватиметься взаємодією «Нафтогазу» з міжнародними партнерами та «виконуватиме представницьку функцію високого рівня». До її пріоритетів належатиме також протидія «Північному потоку—2».
«Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи», — прокоментувала Заліщук своє призначення.
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