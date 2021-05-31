Экс-нардеп Залищук стала советником главы правления «Нафтогаза»

Бывший народный депутат Светлана Залищук стала советником главы правления «Нафтогаза» по международным вопросам.

Об этом сообщается на странице компании.

Залищук будет заниматься взаимодействием «Нафтогаза» с международными партнерами и «выполнять представительскую функцию высокого уровня». Среди ее приоритетов будет также противодействие «Северному потоку—2».

«Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы», — прокомментировала Залищук свое назначение.