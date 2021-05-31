Экс-нардеп Залищук стала советником главы правления «Нафтогаза»

Бывший народный депутат Светлана Залищук стала советником главы правления «Нафтогаза» по международным вопросам.
Об этом сообщается на странице компании.
Залищук будет заниматься взаимодействием «Нафтогаза» с международными партнерами и «выполнять представительскую функцию высокого уровня». Среди ее приоритетов будет также противодействие «Северному потоку—2».
«Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы», — прокомментировала Залищук свое назначение.
- Советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.