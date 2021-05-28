Литва на знак солідарності із Латвією теж висилає двох білоруських дипломатів

Литва висилає двох білоруських дипломатів через їх дії, «несумісні з дипломатичним статусом» і на знак солідарності з Латвією. Вони повинні покинути країну протягом 7 днів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

Представнику посольства Білорусі також виразили протест проти триваючих у країні репресій щодо білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Литва закликала Білорусь негайно звільнити колишнього головного редакторка опозиційного Telegram-каналу Романа Протасевича, його дівчину Софію Сапегу та інших політичних вʼязнів.

Нагадаємо, що 24 травня у Ризі на Чемпіонаті світу з хокею влада міста замінила білоруський державний прапор на біло-червоний стяг, який став символом протестів у Білорусі. Таким чином країна відреагувала на затримання опозиціонера Романа Протасевича. Як результат, Мінськ вислав всіх співробітників посольства Латвії, а Рига у відповідь вжила аналогічний крок.