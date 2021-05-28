Німеччина офіційно визнала провину у геноциді двох народів Намібії. ФРН виплатить €1,1 млрд

Німеччина офіційно визнала себе винною в геноциді двох корінних народів на південному заході Африки в 1904—1907 роках. Йдеться про колоніальне панування Німецької імперії і знищення народів Намібії гереро (банту) і нама (готтентоти).
«Тепер ми офіційно буде називати ці події [...] геноцидом. У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми будемо просити Намібію і нащадків жертв про прощення», — сказано у заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.
Він зазначив, що переговори між владою Німеччини і Намібії з цього питання тривали більше 5 років. У них також брали участь представники гереро і нама.
Німеччина зобовʼязалася виділити Намібії €1,1 млрд в рамках програми по поліпшенню інфраструктури в сільських районах, системи водопостачання, а також професійної освіти.
Як передає AFP, уряд Намібії заявив, що Німеччина зробила «крок у правильному напрямку». Це значним чином поліпшить відносини двох країн.
- У 1904—1907 роках війська кайзерівської Німеччини, придушуючи бунти на південному заході Африки, знищили до 80% населення племен гереро і нама. Народи боролися проти рабства і захоплення земель.
- Напередодні президент Франції Емманюель Макрон визнав певну відповідальність його країни за геноцид у Руанді в 1994 році.
- До цього президент США визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Слідом це зробила Латвія. Туреччина різко розкритикувала такі дії.