Німеччина офіційно визнала провину у геноциді двох народів Намібії. ФРН виплатить €1,1 млрд

Німеччина офіційно визнала себе винною в геноциді двох корінних народів на південному заході Африки в 1904—1907 роках. Йдеться про колоніальне панування Німецької імперії і знищення народів Намібії гереро (банту) і нама (готтентоти).

«Тепер ми офіційно буде називати ці події [...] геноцидом. У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми будемо просити Намібію і нащадків жертв про прощення», — сказано у заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

Він зазначив, що переговори між владою Німеччини і Намібії з цього питання тривали більше 5 років. У них також брали участь представники гереро і нама.

Німеччина зобовʼязалася виділити Намібії €1,1 млрд в рамках програми по поліпшенню інфраструктури в сільських районах, системи водопостачання, а також професійної освіти.

Як передає AFP, уряд Намібії заявив, що Німеччина зробила «крок у правильному напрямку». Це значним чином поліпшить відносини двох країн.