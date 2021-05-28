Германия официально признала вину в геноциде двух народов Намибии. ФРГ выплатит €1,1 млрд

Германия официально признала себя виновной в геноциде двух коренных народов на юго-западе Африки в 1904—1907 годах. Речь о колониальном властительстве Германской империи и уничтожении народов Намибии гереро (банту) и нама (готтентоты).
«Теперь мы официально будет называть эти события [...] геноцидом. В свете исторической и моральной ответственности Германии мы будем просить Намибию и потомков жертв о прощении», — сказано в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Он отметил, что переговоры между властями Германии и Намибии по этому вопросу шли более 5 лет. В них также участвовали представители гереро и нама.
Германия обязалась выделить Намибии €1,1 млрд в рамках программы по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения, а также профессионального образования.
Как передает AFP, правительство Намибии заявило, что Германия сделала «шаг в правильном направлении». Это значительным образом улучшит отношения двух стран.
- В 1904–1907 годах войска кайзеровской Германии, подавляя бунты на юго-западе Африки, уничтожили до 80% населения племен гереро и нама. Народы боролись против рабства и захвата земель.
- Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон признал определенную ответственность его страны за геноцид в Руанде в 1994 году.
- До этого президент США признал геноцид армян в Османской империи. Следом это сделала Латвия. Турция резко раскритиковала такие действия.