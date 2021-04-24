Президент США Байден признал геноцид армян

Президент США Джо Байден 24 апреля признал геноцид армян в Османской империи. Символично, что это День памяти жертв геноцида армян.

Об этом говорится в его заявлении — первом такого рода за 40 лет. Последний раз термин «геноцид» в отношении событий 1915—1923 годов использовал Рональд Рейган в 1981 году.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты. [...] Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», — заявил Байден.

По его словам, большинство тех, кто выжил, были вынуждены искать новый дом и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.

«Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину», — отметил Байден.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна полностью отвергает это «популистское» заявление Байдена.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже сказал, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».

Геноцид армян

24 апреля 1915 года османские власти арестовали, а затем убили около 800 представителей армянской интеллигенции в Константинополе (Стамбуле). После этого начались массовые убийства и депортации армян. По разным оценкам, до 1923 года погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Геноцид армян признали 30 стран, в то же время Турция категорически отказывается признавать события 1915—1923 годов геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.

Украина не признает геноцид армян, поскольку Армения не признает Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинцев.