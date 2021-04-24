Президент США Байден визнав геноцид вірмен

Президент США Джо Байден 24 квітня визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Символічно, що це День памʼяті жертв геноциду вірмен.

Про це йдеться у його заяві — першій такого роду за 40 років. Востаннє термін «геноцид» щодо подій 1915—1923 років вживав Рональд Рейган у 1981 році.

«Починаючи з 24 квітня 1915 року, після арешту вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі османською владою, 1,5 млн вірмен були депортовані і вбиті. [...] Ми бачимо цей біль. Підтверджуємо історію. Ми робимо це не для того, щоб звинуватити, а для того, щоб те, що сталося, ніколи не повторилося. Американський народ шанує всіх вірмен, які загинули внаслідок геноциду, що почався 106 років тому», — заявив Байден.

За його словами, більшість тих, хто вижив, були змушені шукати новий дім і нове життя по всьому світу, в тому числі у США.

«Маючи силу та стійкість, вірменський народ вижив і відновив свою громаду», — зазначив Байден.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу своєю чергою заявив, що його країна повністю відкидає цю «популістську» заяву Байдена.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган уже сказав, що тема геноциду «політизується третіми сторонами».

Геноцид вірмен

24 квітня 1915 року османська влада заарештувала, а потім убила близько 800 представників вірменської інтелігенції в Константинополі (Стамбулі). Після цього почалися масові вбивства і депортації вірмен. За різними оцінками, до 1923 року загинули від 600 тисяч до 1,5 мільйона вірмен. Геноцид вірмен визнали 30 країн, водночас Туреччина категорично відмовляється визнавати події 1915—1923 років геноцидом, хоча не заперечує численні жертви серед вірменського населення.

Україна не визнає геноциду вірмен, оскільки Вірменія не визнає Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців.