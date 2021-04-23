Bloomberg: Байден предупредил Эрдогана, что США признают геноцид армян

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Эрдоганом предупредил его, что намерен признать геноцид армян турками в 1915 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Байден сказал Эрдогану, что признает армянскую резню геноцидом», — сказал собеседник.

Американские и турецкие СМИ, а также Белый дом, сообщали, что разговор президентов был об укреплении отношений между Вашингтоном и Анкарой. О признании геноцида они не упоминали.

Источники добавили, что Байден мог сделать символическое заявление, не называя убийства армян геноцидом «в трубку», как это делали другие президенты. Ожидается, что Байден может использовать слово «геноцид» 24 апреля — в День жертв памяти армян, которые в 1915 году подверглись депортации и истреблению на территории Османской империи.