WSJ: Байден может официально признать геноцид армян

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, Байден может признать геноцидом депортацию, голод и убийства, совершенные турками-османами начиная с 1915 года.
Ожидается, что заявление прозвучит в эту субботу 24 апреля во время ежегодного обращения президента в День памяти жертв геноцида армян.
При этом источники издания добавляют, что окончательное решение еще не принято и Байден может ограничиться лишь символическим обращением, как это делали другие президенты.
Газета отмечает, что признание США геноцида армян может сказаться на отношениях с Турцией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 апреля в эфире телеканала Haberturk заявил, что решение Байдена может «навредить отношениям» двух стран.
Агентство Associated Press накануне опубликовало заявление более сотни конгрессменов, в котором они призвали Байдена признать геноцид армян. В письме конгрессмены напомнили, что еще в 2019 году Байден сказал, что США должны «раз и навсегда» подтвердить существование геноцида армян.
- Напомним, 12 декабря 2019 года Сенат США единогласно принял резолюцию о признании убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915—1923 годах геноцидом.