WSJ: Байден может официально признать геноцид армян

Президент США Джо Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Байден может признать геноцидом депортацию, голод и убийства, совершенные турками-османами начиная с 1915 года.

Ожидается, что заявление прозвучит в эту субботу 24 апреля во время ежегодного обращения президента в День памяти жертв геноцида армян.

При этом источники издания добавляют, что окончательное решение еще не принято и Байден может ограничиться лишь символическим обращением, как это делали другие президенты.

Газета отмечает, что признание США геноцида армян может сказаться на отношениях с Турцией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 20 апреля в эфире телеканала Haberturk заявил, что решение Байдена может «навредить отношениям» двух стран.

Агентство Associated Press накануне опубликовало заявление более сотни конгрессменов, в котором они призвали Байдена признать геноцид армян. В письме конгрессмены напомнили, что еще в 2019 году Байден сказал, что США должны «раз и навсегда» подтвердить существование геноцида армян.