Макрон признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

«Стоя здесь сегодня со смирением и уважением рядом с вами, я осознал нашу ответственность», — сообщил Макрон в своей речи на Мемориале геноцида в Кигали, где похоронены более 250 тысяч представителей народа тутси.

Об этом он заявил во время визита в эту африканскую страну, пишет Deutsche Welle .

Он отметил, что Франция должна признать те «страдания, которые она причинила руандийскому народу, слишком долго сохраняв молчание по установлению истины».

Макрон подчеркнул, что Франция имеет часть ответственности в геноциде, но не была его сообщницей.

Руанда давно обвиняет Францию в ответственности за геноцид, когда представители племени хуту начали настоящую охоту за представителями племени тутси. Руандийские власти отмечают, что Франция поддерживала тогдашний режим в стране, а также вооружала хуту. Французы считали тутси сторонниками британского влияния, а также французские военные запрещали тутси выезжать из Руанды во время геноцида.

Сам президент Руанды Поль Кагаме, который во время геноцида был руководителем Руандийского патриотического фронта, сформированного из тутси, ранее заявлял, что его страна не забудет участие Франции в геноциде, но сможет ее простить.