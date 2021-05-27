Макрон визнав відповідальність Франції за геноцид у Руанді

«Стоячи тут сьогодні зі смиренням і повагою поруч з вами, я усвідомив нашу відповідальність», — повідомив Макрон у своїй промові на Меморіалі геноциду в Кігалі, де поховані понад 250 тисяч представників народу тутсі.

Про це він заявив під час візиту до цієї африканської країни, пише Deutsche Welle .

Президент Франції Емманюель Макрон визнав певну відповідальність його країни за геноцид у Руанді .

Він зазначив, що Франція повинна визнати ті «страждання, які вона заподіяла руандійському народові, занадто довго зберігавши мовчання щодо встановлення істини».

Макрон підкреслив, що Франція має частину відповідальності у геноциді, але не була його співучасницею.

Руанда давно звинувачує Францію у відповідальності за геноцид, коли представники племені хуту розпочали справжнє полювання за представниками племені тутсі. Руандійська влада зазначає, що Франція підтримувала тогочасний режим у країні, а також озброювала хуту. Французи вважали тутсі прихильниками британського впливу, а також французькі військові забороняли тутсі виїжджати з Руанди під час геноциду.

Сам президент Руанди Поль Кагаме, який під час геноциду був керівником Руандійського патріотичного фронту, сформованого з тутсі, раніше заявляв, що його країна не забуде участь Франції у геноциді, але зможе її пробачити.