Сейм Латвии признал геноцид армян. МИД Турции ответил

Сейм Латвии признал геноцид армян в Османской империи, приняв декларацию с осуждением действий турков в 1915—1923 годах.
Об этом пишет LETA.
В декларации сказано, что власти Османской империи несут прямую ответственность за депортацию, пытки и убийства армян. Сейм осуждает эти преступления против человечности.
Декларацию подготовили 40 депутатов, а на дебатах депутат Европарламента Роман Наудиньш призвал парламент Армении признать геноцид латышей и оккупацию стран Балтии, но подчеркнул, что парламенты должны внимательно рассматривать такие декларации, поскольку это имеет определенные последствия.
Реакция Турции
Министерство иностранных дел Турции осудило решение Латвии.
«Решение, принятое сегодня парламентом Латвии о признании событий 1915 года так называемым геноцидом, является ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам. Отвергаем и решительно осуждаем это провальное и незаконное решение. Парламенты — это не площадка для написания истории и высказывания обвинений», — сказано в заявлении ведомства.
- 12 декабря 2019 года Сенат США единогласно принял резолюцию о признании убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915—1923 годах геноцидом. Турция официально отрицает геноцид.
- 24 апреля 2021 года Джо Байден признал геноцид армян. Турция пригрозила ответом и вызвала в МИД посла США.
- Украина официально не признает геноцид армян, поскольку Армения не признает Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинцев. В ближайшем будущем Армения вряд ли пойдет на такой шаг из-за тесных связей с Россией.