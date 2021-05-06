Сейм Латвии признал геноцид армян. МИД Турции ответил

Сейм Латвии признал геноцид армян в Османской империи, приняв декларацию с осуждением действий турков в 1915—1923 годах.

Об этом пишет LETA.

В декларации сказано, что власти Османской империи несут прямую ответственность за депортацию, пытки и убийства армян. Сейм осуждает эти преступления против человечности.

Декларацию подготовили 40 депутатов, а на дебатах депутат Европарламента Роман Наудиньш призвал парламент Армении признать геноцид латышей и оккупацию стран Балтии, но подчеркнул, что парламенты должны внимательно рассматривать такие декларации, поскольку это имеет определенные последствия.

Реакция Турции

Министерство иностранных дел Турции осудило решение Латвии.

«Решение, принятое сегодня парламентом Латвии о признании событий 1915 года так называемым геноцидом, является ничтожной попыткой переписать историю по политическим мотивам. Отвергаем и решительно осуждаем это провальное и незаконное решение. Парламенты — это не площадка для написания истории и высказывания обвинений», — сказано в заявлении ведомства.